Лавров заявил, что Германия и Франция "убили" Минск-2, выгораживая Киев
Глава МИД России Лавров заявил, что Германия и Франция "убили" Минск-2, выгораживая Киев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требование канцлера Германии Олафа Шольца к Москве заключить с Киевом соглашение о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был - это Минск-2, который "убили" ФРГ и Франция.
"Когда сейчас Олаф Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было - Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев", - написал Лавров в статье для "Известий".
Он подчеркнул, что Берлин и Париж, провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса для согласования вопросов его особого статуса, амнистии, восстановления экономических связей, проведения выборов.
"Молчали западные лидеры, и когда Киев - и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском - предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", - добавил Лавров.