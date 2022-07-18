https://ria.ru/20220718/minsk-2-1803108513.html

Лавров заявил, что Германия и Франция "убили" Минск-2, выгораживая Киев

Лавров заявил, что Германия и Франция "убили" Минск-2, выгораживая Киев - РИА Новости, 18.07.2022

Лавров заявил, что Германия и Франция "убили" Минск-2, выгораживая Киев

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требование канцлера Германии Олафа Шольца к Москве заключить с Киевом соглашение о гарантиях напрасно, поскольку такой... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T01:04

2022-07-18T01:04

2022-07-18T01:04

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требование канцлера Германии Олафа Шольца к Москве заключить с Киевом соглашение о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был - это Минск-2, который "убили" ФРГ и Франция.Он подчеркнул, что Берлин и Париж, провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса для согласования вопросов его особого статуса, амнистии, восстановления экономических связей, проведения выборов."Молчали западные лидеры, и когда Киев - и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском - предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046826.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, франция, украина, германия