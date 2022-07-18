https://ria.ru/20220718/ministr-1803323813.html

В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики

В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики - РИА Новости, 18.07.2022

В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении Оксаны Жолнович новым министром социальной политики, сообщил в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:59

2022-07-18T19:59

2022-07-18T20:35

в мире

украина

марина лазебная

верховная рада украины

денис шмыгаль

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении Оксаны Жолнович новым министром социальной политики, сообщил в понедельник представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.Ранее стало известно, что украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины. Сообщалось, что назначение нового министра состоится в ближайшее время."В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мельничука.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803149723.html

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в мире, украина, марина лазебная, верховная рада украины, денис шмыгаль