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В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики - РИА Новости, 18.07.2022
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В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики
В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики - РИА Новости, 18.07.2022
В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении Оксаны Жолнович новым министром социальной политики, сообщил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:59
2022-07-18T20:35
в мире
украина
марина лазебная
верховная рада украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении Оксаны Жолнович новым министром социальной политики, сообщил в понедельник представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.Ранее стало известно, что украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины. Сообщалось, что назначение нового министра состоится в ближайшее время."В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мельничука.
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в мире, украина, марина лазебная, верховная рада украины, денис шмыгаль
19:59 18.07.2022 (обновлено: 20:35 18.07.2022)
 
В Раду внесли представление о назначении нового министра соцполитики

Премьер Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Жолнович министром соцполитики

© Старница Оксаны Жолнович в соцсетиОксана Жолнович
Оксана Жолнович
© Старница Оксаны Жолнович в соцсети
Оксана Жолнович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную раду о назначении Оксаны Жолнович новым министром социальной политики, сообщил в понедельник представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Ранее стало известно, что украинский парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины. Сообщалось, что назначение нового министра состоится в ближайшее время.
Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мельничука.
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В миреУкраинаМарина ЛазебнаяВерховная Рада УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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