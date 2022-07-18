https://ria.ru/20220718/meditsina-1803143302.html

Херсонская область начала переход на бесплатную медицину

Херсонская область начала переход на бесплатную медицину - РИА Новости, 18.07.2022

Херсонская область начала переход на бесплатную медицину

Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:36

2022-07-18T10:36

2022-07-18T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона."Жители Херсонщины могут бесплатно получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.Исключение составляет ряд платных услуг, среди которых косметология, лечение бесплодия и логоневрозов, коррекция зрения, медицинское обслуживание заведений отдыха.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220718/kherson-1803116428.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область