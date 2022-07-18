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Херсонская область начала переход на бесплатную медицину - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/meditsina-1803143302.html
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину - РИА Новости, 18.07.2022
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину
Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:36
2022-07-18T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона."Жители Херсонщины могут бесплатно получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.Исключение составляет ряд платных услуг, среди которых косметология, лечение бесплодия и логоневрозов, коррекция зрения, медицинское обслуживание заведений отдыха.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсонская область
10:36 18.07.2022
 
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину

Жителям Херсонской области начали предоставлять бесплатное медицинское обслуживание

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
"Жители Херсонщины могут бесплатно получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.
Исключение составляет ряд платных услуг, среди которых косметология, лечение бесплодия и логоневрозов, коррекция зрения, медицинское обслуживание заведений отдыха.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
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