https://ria.ru/20220718/meditsina-1803143302.html
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину - РИА Новости, 18.07.2022
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину
Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:36
2022-07-18T10:36
2022-07-18T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Бесплатное медицинское обслуживание начали предоставлять в Херсонской области, сообщили в департаменте здравоохранения региона."Жители Херсонщины могут бесплатно получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.Исключение составляет ряд платных услуг, среди которых косметология, лечение бесплодия и логоневрозов, коррекция зрения, медицинское обслуживание заведений отдыха.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220718/kherson-1803116428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Херсонская область начала переход на бесплатную медицину
Жителям Херсонской области начали предоставлять бесплатное медицинское обслуживание