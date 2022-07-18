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В Крыму уверены, что Мариуполь будет отстроен, как Грозный - РИА Новости, 18.07.2022
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В Крыму уверены, что Мариуполь будет отстроен, как Грозный
В Крыму уверены, что Мариуполь будет отстроен, как Грозный - РИА Новости, 18.07.2022
В Крыму уверены, что Мариуполь будет отстроен, как Грозный
Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что город Мариуполь Донецкой Народной Республики по темпам восстановления повторит судьбу чеченской... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:20
2022-07-18T20:28
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
владимир константинов
республика крым
грозный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что город Мариуполь Донецкой Народной Республики по темпам восстановления повторит судьбу чеченской столицы Грозного, ставшего одним из красивейших городов России."Мариуполь же повторил судьбу Грозного, разрушенного в ходе боев по его освобождению от международных террористов. Есть полная уверенность, что повторит город на берегу Азовского моря и дальнейшую судьбу чеченской столицы, ставшей одним из красивейших городов России", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, Мариуполь уже вовсю отстраивается, чтобы максимальное число мариупольцев зимовало в своем городе и благоустроенных домах."Оперативный характер строительных работ определяет и то, что их ведёт наше Министерство обороны… Сейчас в город заходят крупные игроки строительного рынка из Москвы, Санкт-Петербурга, поэтому дело пойдет очень быстро. Через пять лет люди получат новый город, такой, которого у них никогда не было", - подчеркнул глава парламента и добавил, что Мариуполь должен быть символом наступления новой жизни для всех, кто "высвободился из-под пяты киевского режима".По его словам, все это — недвусмысленные сигналы начала большого пути по модернизации ДНР и ЛНР, а также — освобожденных территорий бывшей Украины.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://realty.ria.ru/20220713/mariupol-1802258987.html
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, владимир константинов, республика крым, грозный
20:20 18.07.2022 (обновлено: 20:28 18.07.2022)
 
В Крыму уверены, что Мариуполь будет отстроен, как Грозный

Глава крымского парламента Константинов: Мариуполь будет отстроен, как Грозный

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ строят жилые кварталы в Мариуполе
 Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ строят жилые кварталы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ строят жилые кварталы в Мариуполе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен, что город Мариуполь Донецкой Народной Республики по темпам восстановления повторит судьбу чеченской столицы Грозного, ставшего одним из красивейших городов России.
"Мариуполь же повторил судьбу Грозного, разрушенного в ходе боев по его освобождению от международных террористов. Есть полная уверенность, что повторит город на берегу Азовского моря и дальнейшую судьбу чеченской столицы, ставшей одним из красивейших городов России", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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Минобороны РФ строит в Мариуполе дома для более 2,5 тысяч жителей
По его словам, Мариуполь уже вовсю отстраивается, чтобы максимальное число мариупольцев зимовало в своем городе и благоустроенных домах.
"Оперативный характер строительных работ определяет и то, что их ведёт наше Министерство обороны… Сейчас в город заходят крупные игроки строительного рынка из Москвы, Санкт-Петербурга, поэтому дело пойдет очень быстро. Через пять лет люди получат новый город, такой, которого у них никогда не было", - подчеркнул глава парламента и добавил, что Мариуполь должен быть символом наступления новой жизни для всех, кто "высвободился из-под пяты киевского режима".
По его словам, все это — недвусмысленные сигналы начала большого пути по модернизации ДНР и ЛНР, а также — освобожденных территорий бывшей Украины.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымГрозный
 
 
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