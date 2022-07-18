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Силы ЛНР за сутки уничтожили 57 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 57 украинских военных - РИА Новости, 18.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 57 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 57 человек личного состава, один танк и два бронетранспортера. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:09
2022-07-18T10:09
2022-07-18T10:09
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 57 человек личного состава, один танк и два бронетранспортера.В воскресенье в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 62 человека, три бронетранспортера и девять единиц автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 57 человек личного состава; один танк; два бронетранспортера; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили 57 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 57 человек, танк и два БТР