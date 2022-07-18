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Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня - РИА Новости, 18.07.2022

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:35

2022-07-18T18:35

2022-07-18T18:35

нижний новгород

россия

погода

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев.Ливень обрушился на Нижний Новгород днем в понедельник. После нескольких часов сильного дождя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавающих" автомобилей и людей, в закатанных брюках и босиком пытающихся перейти улицы."В Нижнем Новгороде идет сильный ливень. Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. На данный момент в городе работают 49 единиц техники: 25 автомашин и 24 мотопомпы. Привлечена дополнительная техника", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220718/podtoplenie-1803287224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижний новгород, россия, погода, происшествия