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Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня - РИА Новости, 18.07.2022
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:35
2022-07-18T18:35
2022-07-18T18:35
нижний новгород
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погода
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев.Ливень обрушился на Нижний Новгород днем в понедельник. После нескольких часов сильного дождя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавающих" автомобилей и людей, в закатанных брюках и босиком пытающихся перейти улицы."В Нижнем Новгороде идет сильный ливень. Коммунальщики переведены на усиленный режим работы. На данный момент в городе работают 49 единиц техники: 25 автомашин и 24 мотопомпы. Привлечена дополнительная техника", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, погода, происшествия
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил несколько центральных улиц Нижнего Новгорода