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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,34 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,34 рубля - РИА Новости, 18.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 56,34 рубля

Рубль поднялся в понедельник на налоговых выплатах: курс доллара опустился до 56,34 рубля, евро - до 57,15 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:32

2022-07-18T19:32

2022-07-18T19:32

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рубль поднялся в понедельник на налоговых выплатах: курс доллара опустился до 56,34 рубля, евро - до 57,15 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 83 копейки, до 56,34 рубля, евро - на 81 копейку, до 57,15 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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