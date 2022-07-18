https://ria.ru/20220718/kurs-1803258616.html

Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей

Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей - РИА Новости, 18.07.2022

Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,2707 рубля - до 56,5616 рубля, курс евро - на 73,25 копейки, до 57,1526 рубля,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:34

2022-07-18T16:34

2022-07-18T16:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,2707 рубля - до 56,5616 рубля, курс евро - на 73,25 копейки, до 57,1526 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа