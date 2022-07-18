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Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей
Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей - РИА Новости, 18.07.2022
Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,2707 рубля - до 56,5616 рубля, курс евро - на 73,25 копейки, до 57,1526 рубля,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:34
2022-07-18T16:34
2022-07-18T16:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,2707 рубля - до 56,5616 рубля, курс евро - на 73,25 копейки, до 57,1526 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на вторник опустился ниже 57 рублей
Официальный курс доллара на вторник опустился до 56,56 рубля, евро — до 57,15 рубля