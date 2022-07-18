СМИ: на месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела всех членов экипажа
ERT: на месте крушения украинского Ан-12 в Греции нашли тела восьми членов экипажа
© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
© AP Photo / Giannis Papanikos
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. На месте крушения украинского самолета Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми членов экипажа, они отправлены в больницу города Комотини на судебно-медицинскую экспертизу, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"Операция по извлечению восьми тел из района крушения самолета "Антонов" завершена. Идет их передача в больницу Комотини", - сообщило ТВ.
До этого Национальный координационный центр операций и кризисного управления сообщил, что найдены двое погибших.
Радиостанция ERT сообщила, что найден предмет, похожий на черный ящик самолета.
Украинский самолет Ан-12 разбился возле города Кавала на севере Греции в субботу вечером. Самолет вылетел из аэропорта Ниша в Сербии с экипажем из восьми человек и 11,5 тонны опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).
Управление гражданской авиации Греции (УГА) сообщило, что экипаж сообщил сначала о проблемах, из-за которых он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета, а затем сообщил о пожаре в одном из двигателей и через пять минут исчез с экранов радаров.
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