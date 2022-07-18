https://ria.ru/20220718/krushenie-1803107785.html

СМИ: на месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела всех членов экипажа

СМИ: на месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела всех членов экипажа - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: на месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела всех членов экипажа

На месте крушения украинского самолета Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми членов экипажа, они отправлены в больницу города Комотини на судебно-медицинскую... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:50

2022-07-18T00:50

2022-07-18T00:50

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АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. На месте крушения украинского самолета Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми членов экипажа, они отправлены в больницу города Комотини на судебно-медицинскую экспертизу, сообщило греческое общественное телевидение ERT.После судебно-медицинской экспертизы тела погибших передадут представителям Украины в Греции.До этого Национальный координационный центр операций и кризисного управления сообщил, что найдены двое погибших.Радиостанция ERT сообщила, что найден предмет, похожий на черный ящик самолета.Украинский самолет Ан-12 разбился возле города Кавала на севере Греции в субботу вечером. Самолет вылетел из аэропорта Ниша в Сербии с экипажем из восьми человек и 11,5 тонны опасных грузов. Согласно плану полета, который он представил компетентным органам Сербии, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).Управление гражданской авиации Греции (УГА) сообщило, что экипаж сообщил сначала о проблемах, из-за которых он не продолжит полет к конечному пункту назначения и вернется в аэропорт вылета, а затем сообщил о пожаре в одном из двигателей и через пять минут исчез с экранов радаров.

https://ria.ru/20220713/meksika-1802095681.html

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