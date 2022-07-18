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Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 18.07.2022
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Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 18.07.2022
Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:15
2022-07-18T15:19
евразийский экономический союз
никол пашинян
армения
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправсовета, сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, "Пашинян поблагодарил Мишустина за оперативное реагирование на ряд вопросов армяно-российских торгово-экономических отношений".
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евразийский экономический союз, никол пашинян, армения, россия, михаил мишустин, экономика
15:15 18.07.2022 (обновлено: 15:19 18.07.2022)
 
Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Мишустин обсудил с Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправсовета, сообщает пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленной и транспортной сфере, а также реализацию крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.
Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, "Пашинян поблагодарил Мишустина за оперативное реагирование на ряд вопросов армяно-российских торгово-экономических отношений".
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Россия и Армения обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства
 
Евразийский экономический союзНикол ПашинянАрменияРоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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