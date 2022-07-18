https://ria.ru/20220718/kooperatsiya-1803233661.html

Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 18.07.2022

Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:15

2022-07-18T15:15

2022-07-18T15:19

евразийский экономический союз

никол пашинян

армения

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправсовета, сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, "Пашинян поблагодарил Мишустина за оперативное реагирование на ряд вопросов армяно-российских торгово-экономических отношений".

https://ria.ru/20220716/sotrudnichestvo-1802932300.html

армения

россия

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евразийский экономический союз, никол пашинян, армения, россия, михаил мишустин, экономика