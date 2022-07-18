15:15 18.07.2022 (обновлено: 15:19 18.07.2022)
Мишустин и Пашинян обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Мишустин обсудил с Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправсовета, сообщает пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленной и транспортной сфере, а также реализацию крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Пашинян рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.
Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, "Пашинян поблагодарил Мишустина за оперативное реагирование на ряд вопросов армяно-российских торгово-экономических отношений".