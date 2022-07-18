https://ria.ru/20220718/kokov-1803229443.html

Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова

Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова - РИА Новости, 18.07.2022

Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова

Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2023 года срок федеральной государственной гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:04

2022-07-18T15:04

2022-07-18T15:05

политика

россия

владимир путин

юрий коков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/21/1507252140_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_a8cce2bb2c30ad42c58327befab89f22.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2023 года срок федеральной государственной гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Кокову, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Коков был назначен заместителем секретаря Совбеза РФ в сентябре 2018 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/manturov-1802731887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, юрий коков