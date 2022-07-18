https://ria.ru/20220718/kokov-1803229443.html
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова - РИА Новости, 18.07.2022
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова
Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2023 года срок федеральной государственной гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:04
2022-07-18T15:04
2022-07-18T15:05
политика
россия
владимир путин
юрий коков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 13 августа 2023 года срок федеральной государственной гражданской службы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Кокову, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.Коков был назначен заместителем секретаря Совбеза РФ в сентябре 2018 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220715/manturov-1802731887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, юрий коков
15:04 18.07.2022 (обновлено: 15:05 18.07.2022)
Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова
Президент Путин продлил срок гражданской службы замсекретаря Совбеза Кокова