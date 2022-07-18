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В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей - РИА Новости, 18.07.2022
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В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей
В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей - РИА Новости, 18.07.2022
В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей
Сотрудница детского сада в Баткенской области на юге Киргизии на своем автомобиле сбила шестерых детей, пытаясь перепарковать машину в тень, сообщили РИА... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:13
2022-07-18T12:13
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудница детского сада в Баткенской области на юге Киргизии на своем автомобиле сбила шестерых детей, пытаясь перепарковать машину в тень, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления внутренних дел по Баткенской области."Сотрудница детского сада "Шумкар" 43-летняя А.А. в селе Жаны-Жер Лейлекского района въехала на собственном автомобиле модели Hyundai Getz во двор детского сада, чтобы поставить его в тень, и сбила шестерых детей, которые играли во дворе", - заявил представитель пресс-службы.Как сообщается, в результате аварии пострадали трое детей: полутора, двух и пяти лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. В ходе расследования выяснилось, что у женщины даже не было водительских прав.Как добавили в пресс-службе УВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Работнице детского сада может грозить до 7 лет лишения свободы.
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в мире, киргизия
12:13 18.07.2022
 
В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей

В Киргизии сотрудница детского сада на своем автомобиле сбила шестерых детей

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудница детского сада в Баткенской области на юге Киргизии на своем автомобиле сбила шестерых детей, пытаясь перепарковать машину в тень, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления внутренних дел по Баткенской области.
"Сотрудница детского сада "Шумкар" 43-летняя А.А. в селе Жаны-Жер Лейлекского района въехала на собственном автомобиле модели Hyundai Getz во двор детского сада, чтобы поставить его в тень, и сбила шестерых детей, которые играли во дворе", - заявил представитель пресс-службы.
Как сообщается, в результате аварии пострадали трое детей: полутора, двух и пяти лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. В ходе расследования выяснилось, что у женщины даже не было водительских прав.
Как добавили в пресс-службе УВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Работнице детского сада может грозить до 7 лет лишения свободы.
Трамвай - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 18:14
В Ульяновске водитель легковушки сбил детей, которые выходили из трамвая
 
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