https://ria.ru/20220718/kirgiziya-1803167606.html

В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей

В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей - РИА Новости, 18.07.2022

В Киргизии сотрудница детсада на своем автомобиле сбила детей

Сотрудница детского сада в Баткенской области на юге Киргизии на своем автомобиле сбила шестерых детей, пытаясь перепарковать машину в тень, сообщили РИА... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:13

2022-07-18T12:13

2022-07-18T12:13

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киргизия

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БИШКЕК, 18 июл - РИА Новости. Сотрудница детского сада в Баткенской области на юге Киргизии на своем автомобиле сбила шестерых детей, пытаясь перепарковать машину в тень, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления внутренних дел по Баткенской области."Сотрудница детского сада "Шумкар" 43-летняя А.А. в селе Жаны-Жер Лейлекского района въехала на собственном автомобиле модели Hyundai Getz во двор детского сада, чтобы поставить его в тень, и сбила шестерых детей, которые играли во дворе", - заявил представитель пресс-службы.Как сообщается, в результате аварии пострадали трое детей: полутора, двух и пяти лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. В ходе расследования выяснилось, что у женщины даже не было водительских прав.Как добавили в пресс-службе УВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Работнице детского сада может грозить до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220620/deti-1796829800.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия