https://ria.ru/20220718/kiberbezopasnost-1803316732.html
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности - РИА Новости, 18.07.2022
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:24
2022-07-18T19:24
2022-07-18T19:29
в мире
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кибератаки
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Белого дома.Как отмечается в документе, для определения путей решения стоящих перед Соединенными Штатами вызовов, администрация президента США Джо Байдена намерена провести 19 июля саммит, посвященный специальностям в области кибербезопасности и вопросам образования с участием руководителей министерств торговли, труда, внутренней безопасности, представителей различных государственных организаций, а также глав компаний и экспертного сообщества.Уточняется, что организаторы саммита также намерены обсудить развитие нового поколения инфраструктуры для цифровой экономики и усиления возможностей противодействия киберугрозам.
https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html
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в мире, сша, джо байден, кибербезопасность, кибератаки
19:24 18.07.2022 (обновлено: 19:29 18.07.2022)
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
Белый дом: США не хватает 700 тысяч специалистов для борьбы с киберугрозами