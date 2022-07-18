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В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности - РИА Новости, 18.07.2022
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В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности - РИА Новости, 18.07.2022
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:24
2022-07-18T19:29
в мире
сша
джо байден
кибербезопасность
кибератаки
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Белого дома.Как отмечается в документе, для определения путей решения стоящих перед Соединенными Штатами вызовов, администрация президента США Джо Байдена намерена провести 19 июля саммит, посвященный специальностям в области кибербезопасности и вопросам образования с участием руководителей министерств торговли, труда, внутренней безопасности, представителей различных государственных организаций, а также глав компаний и экспертного сообщества.Уточняется, что организаторы саммита также намерены обсудить развитие нового поколения инфраструктуры для цифровой экономики и усиления возможностей противодействия киберугрозам.
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в мире, сша, джо байден, кибербезопасность, кибератаки
19:24 18.07.2022 (обновлено: 19:29 18.07.2022)
 
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности

Белый дом: США не хватает 700 тысяч специалистов для борьбы с киберугрозами

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Белого дома.
"С учетом семисот тысяч открытых позиций в кибербезопасности, США стоят перед лицом угрозы национальной безопасности, которая должна быть устранена решительным образом", - говорится в заявлении.
Как отмечается в документе, для определения путей решения стоящих перед Соединенными Штатами вызовов, администрация президента США Джо Байдена намерена провести 19 июля саммит, посвященный специальностям в области кибербезопасности и вопросам образования с участием руководителей министерств торговли, труда, внутренней безопасности, представителей различных государственных организаций, а также глав компаний и экспертного сообщества.
Уточняется, что организаторы саммита также намерены обсудить развитие нового поколения инфраструктуры для цифровой экономики и усиления возможностей противодействия киберугрозам.
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