https://ria.ru/20220718/kiberbezopasnost-1803316732.html

В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности

В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности - РИА Новости, 18.07.2022

В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности

США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:24

2022-07-18T19:24

2022-07-18T19:29

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кибербезопасность

кибератаки

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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США сталкиваются с угрозой национальной безопасности из-за нехватки семисот тысяч профильных IT-специалистов, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Белого дома.Как отмечается в документе, для определения путей решения стоящих перед Соединенными Штатами вызовов, администрация президента США Джо Байдена намерена провести 19 июля саммит, посвященный специальностям в области кибербезопасности и вопросам образования с участием руководителей министерств торговли, труда, внутренней безопасности, представителей различных государственных организаций, а также глав компаний и экспертного сообщества.Уточняется, что организаторы саммита также намерены обсудить развитие нового поколения инфраструктуры для цифровой экономики и усиления возможностей противодействия киберугрозам.

https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html

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в мире, сша, джо байден, кибербезопасность, кибератаки