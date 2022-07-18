https://ria.ru/20220718/kiberataki-1803181923.html

В ЦИК спрогнозировали увеличение кибератак в период онлайн-голосования

В ЦИК спрогнозировали увеличение кибератак в период онлайн-голосования - РИА Новости, 18.07.2022

В ЦИК спрогнозировали увеличение кибератак в период онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия РФ прогнозирует многократное увеличение количества и интенсивности кибератак в преддверии и в течение дистанционного... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:42

2022-07-18T12:42

2022-07-18T12:42

политика

россия

цик рф

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ прогнозирует многократное увеличение количества и интенсивности кибератак в преддверии и в течение дистанционного электронного голосования на осенних выборах, сообщила пресс-служба ЦИК РФ РИА Новости."Средствами обеспечения безопасности информации были зафиксированы многочисленные атаки различной степени критичности и интенсивности, в том числе и целевые атаки высокого уровня. Исходя из опыта, полагаем, что непосредственно перед и в течение дней голосования возможно многократное увеличение количества и интенсивности атак", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, сайты ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов России подвергались систематическим компьютерным атакам в период с 1 по 30 июня 2022 года."ЦИК России принимает все необходимые организационные и технические меры по обеспечению безопасности информации и отражению компьютерных атак на сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации", - уточнили в ЦИК.Работа портала для проведения ДЭГ осуществляется на мощностях государственной единой облачной платформы "в контуре защиты инфраструктуры электронного правительства", сообщили в пресс-службе. Защита от атак также осуществляется силами этой инфраструктуры.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.Всего 11 сентября 2022 года планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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https://ria.ru/20220629/vybory-1798960526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, цик рф, дистанционное электронное голосование