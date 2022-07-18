https://ria.ru/20220718/kartina-1803225787.html

Картина Боровиковского может вскоре вернуться из Калининграда в Третьяковку

Картина Боровиковского может вскоре вернуться из Калининграда в Третьяковку - РИА Новости, 18.07.2022

Картина Боровиковского может вскоре вернуться из Калининграда в Третьяковку

Картина "Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных" кисти художника-сентименталиста Владимира Боровиковского, уезжавшая на выставку одной картины в Калининград,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:56

2022-07-18T14:56

2022-07-18T14:56

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третьяковская галерея

зельфира трегулова

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Картина "Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных" кисти художника-сентименталиста Владимира Боровиковского, уезжавшая на выставку одной картины в Калининград, вернется в собрание Третьяковской галереи, ориентировочно, в среду, сообщили РИА Новости в музее.Выставка открылась 19 июня и завершилась 17 июля. Как отмечала директор галереи Зельфира Трегулова, полотно Боровиковского — одно "из самых любимых картин в коллекции Третьяковской галереи и один из лучших портретов конца XVIII - начала XIX века"."Ориентировочно, в среду (картина вернется в музей — ред.)", — говорится в сообщении.Ранее в рамках проекта "Выставка одной картины", созданного в 2018 году по инициативе директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой, в Калининграде уже экспонировались такие полотна величайших русских художников, как "Московский дворик" Василия Поленова, "У открытого окна. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина" Константина Коровина, "Импровизация 7" Василия Кандинского.

https://ria.ru/20220714/avtoportret-1802358051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, живопись, калининград, третьяковская галерея, зельфира трегулова