https://ria.ru/20220718/kanalizatsiya-1803238522.html

В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме

В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме - РИА Новости, 18.07.2022

В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме

Трое человек погибли в канализационной яме частного дома в Белгородской области, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:31

2022-07-18T15:31

2022-07-18T15:31

происшествия

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Трое человек погибли в канализационной яме частного дома в Белгородской области, сообщает региональное управление СК России."По предварительным данным, 17 июля 2022 года 46-летний житель села Малакеево Вейделевского района чистил канализационную яму у себя в домовладении, потерял сознание и упал в нее. Это увидела его 58-летняя теща и пыталась помочь - и тоже упала. Супруга погибшего обратилась к 60-летнему соседу, который при попытке оказать помощь находящимся в яме людям также потерял сознание и упал в нее", - говорится в сообщении.Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек.

https://ria.ru/20220524/ufa-1790511411.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)