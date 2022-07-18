https://ria.ru/20220718/kanalizatsiya-1803238522.html
В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме
В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме - РИА Новости, 18.07.2022
В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме
Трое человек погибли в канализационной яме частного дома в Белгородской области, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:31
2022-07-18T15:31
2022-07-18T15:31
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Трое человек погибли в канализационной яме частного дома в Белгородской области, сообщает региональное управление СК России."По предварительным данным, 17 июля 2022 года 46-летний житель села Малакеево Вейделевского района чистил канализационную яму у себя в домовладении, потерял сознание и упал в нее. Это увидела его 58-летняя теща и пыталась помочь - и тоже упала. Супруга погибшего обратилась к 60-летнему соседу, который при попытке оказать помощь находящимся в яме людям также потерял сознание и упал в нее", - говорится в сообщении.Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек.
https://ria.ru/20220524/ufa-1790511411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Белгородской области три человека погибли в канализационной яме
В Белгородской области мужчина, его теща и их сосед погибли в канализационной яме