20:43 18.07.2022 (обновлено: 20:46 18.07.2022)
Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым
Власти Херсонской области сообщили о продолжении поставок воды по Северо-Крымскому каналу
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала
Военнослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Северо-Крымский канал практически с первых дней (начала спецоперации – ред.) поставляет до 2 миллионов метров кубических воды в сутки в Крым. В месяц это более 50 миллионов кубических метров. Это значительный объем и эту помощь уже почувствовали жители Крыма, особенно жители Северного Крыма, потому что оставались без воды восемь лет", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, канал продолжает работать, Херсонская область и дальше будет поставлять воду в Крым.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Спецоперация позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.