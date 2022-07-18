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Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/kanal-1803329494.html
Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым
Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым - РИА Новости, 18.07.2022
Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым
Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:43
2022-07-18T20:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.По его словам, канал продолжает работать, Херсонская область и дальше будет поставлять воду в Крым.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Спецоперация позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802169707.html
херсонская область
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херсонская область , запорожская область, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
20:43 18.07.2022 (обновлено: 20:46 18.07.2022)
 
Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым

Власти Херсонской области сообщили о продолжении поставок воды по Северо-Крымскому каналу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала
Военнослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Северо-Крымский канал практически с первых дней (начала спецоперации – ред.) поставляет до 2 миллионов метров кубических воды в сутки в Крым. В месяц это более 50 миллионов кубических метров. Это значительный объем и эту помощь уже почувствовали жители Крыма, особенно жители Северного Крыма, потому что оставались без воды восемь лет", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, канал продолжает работать, Херсонская область и дальше будет поставлять воду в Крым.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Спецоперация позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗапорожская областьРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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