https://ria.ru/20220718/kanal-1803329494.html

Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым

Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым - РИА Новости, 18.07.2022

Херсонская область продолжает поставку днепровской воды в Крым

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:43

2022-07-18T20:43

2022-07-18T20:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу в Крым продолжаются, ежедневно подается до 2 миллионов кубометров, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.По его словам, канал продолжает работать, Херсонская область и дальше будет поставлять воду в Крым.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Спецоперация позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802169707.html

херсонская область

запорожская область

россия

республика крым

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херсонская область , запорожская область, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр