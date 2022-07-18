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Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/kakhovskaya_ges-1803335149.html
Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме
Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.07.2022
Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме
Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:21
2022-07-18T22:21
специальная военная операция на украине
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 18 июл - РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. "ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено", - сказал РИА Новости Стремоусов. Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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каховская гэс
21:21 18.07.2022 (обновлено: 22:21 18.07.2022)
 
Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме

Каховская ГЭС в Херсонской области после удара ВСУ работает в штатном режиме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 18 июл - РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18:43Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке
"ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховская ГЭС
 
 
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