https://ria.ru/20220718/kakhovskaya_ges-1803335149.html

Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме

Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.07.2022

Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме

Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:21

2022-07-18T21:21

2022-07-18T22:21

специальная военная операция на украине

каховская гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 18 июл - РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. "ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено", - сказал РИА Новости Стремоусов. Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220718/vsu-1803307403.html

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каховская гэс