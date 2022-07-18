https://ria.ru/20220718/kakhovka-1803131976.html
ВСУ попытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке
ВСУ попытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке - РИА Новости, 18.07.2022
ВСУ попытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке
Украинские войска попытались провести массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости глава районной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:38
2022-07-18T09:38
2022-07-18T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801858207_99:0:3740:2048_1920x0_80_0_0_88e1af6e86578d170ca0fe4069eda57e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска попытались провести массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев."Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас все выясняем", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе ВСУ дважды обстреляли Новую Каховку. По данным местных властей, снаряды попали в склады с селитрой, также повреждена больница, жилые дома и другие здания. Ранее Леонтьев сообщил, что в результате обстрела два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 жителей пострадали.Утверждается, что удар нанесен с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801858207_922:0:3653:2048_1920x0_80_0_0_dc479dead0fb91b0eff499588dd20bd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
09:38 18.07.2022 (обновлено: 10:53 18.07.2022)
ВСУ попытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке
Украинские войска обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска попытались провести массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев.
"Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города. Мы сейчас все выясняем", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе ВСУ дважды обстреляли Новую Каховку. По данным местных властей, снаряды попали в склады с селитрой, также повреждена больница, жилые дома и другие здания.
Ранее Леонтьев сообщил, что в результате обстрела два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 жителей пострадали.
Утверждается, что удар нанесен с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.