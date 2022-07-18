https://ria.ru/20220718/kabardino-balkariya-1803225482.html

В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната

В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 18.07.2022

В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната

Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:55

2022-07-18T14:55

2022-07-18T14:55

чегемский район

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня неизвестный в здании психоневрологического интерната в Чегемском районе произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. От полученных ранений оба мужчины скончались", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что нападавший скрылся, сейчас ведутся его поиски.

https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html

чегемский район

россия

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чегемский район, происшествия, россия