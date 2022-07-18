https://ria.ru/20220718/kabardino-balkariya-1803225482.html
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 18.07.2022
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната
Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:55
2022-07-18T14:55
2022-07-18T14:55
чегемский район
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747094154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36c542d97408342c8ef14326f982afab.jpg
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня неизвестный в здании психоневрологического интерната в Чегемском районе произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. От полученных ранений оба мужчины скончались", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что нападавший скрылся, сейчас ведутся его поиски.
https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html
чегемский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747094154_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a507b2a5f8198cd20c141aa359e9338b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чегемский район, происшествия, россия
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната и его охранника