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В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 18.07.2022
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В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 18.07.2022
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната
Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:55
2022-07-18T14:55
чегемский район
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня неизвестный в здании психоневрологического интерната в Чегемском районе произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. От полученных ранений оба мужчины скончались", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что нападавший скрылся, сейчас ведутся его поиски.
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чегемский район, происшествия, россия
14:55 18.07.2022
 
В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната

В Кабардино-Балкарии убили директора психоневрологического интерната и его охранника

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Неизвестный в понедельник застрелил директора психоневрологического интерната и его охранника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня неизвестный в здании психоневрологического интерната в Чегемском районе произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. От полученных ранений оба мужчины скончались", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что нападавший скрылся, сейчас ведутся его поиски.
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