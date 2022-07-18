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Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров
Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров - РИА Новости, 18.07.2022
Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать предложения по вопросам подготовки инженеров и IT-специалистов, прозвучавшие на заседании совета... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:35
2022-07-18T17:39
общество
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать предложения по вопросам подготовки инженеров и IT-специалистов, прозвучавшие на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник, в рамках федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год."Для всестороннего развития студентов крайне важны современные учебные кабинеты, лаборатории, ну и, конечно, кампусы, общежития. Мы должны приложить все усилия, чтобы это было сделано. И я прошу правительство реализовать эти предложения в рамках параметра федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год. Как и было предложено, в целом вопросы подготовки инженерных и IT-специалистов научных работников должны находиться на постоянном контроле, и я прошу именно так и организовать работу", - сказал Путин.Ранее глава государства поддержал инициативу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова об увеличении норматива финансовых затрат для подготовки инженеров и IT-специалистов. Также глава государства поручил предусмотреть оснащение современным отечественным учебным и научным оборудованием всей цепочки образовательных учреждений, участвующих в подготовке таких кадров.
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общество, валерий фальков, владимир путин
17:35 18.07.2022 (обновлено: 17:39 18.07.2022)
 
Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров

Президент Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров в 2023 году

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать предложения по вопросам подготовки инженеров и IT-специалистов, прозвучавшие на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник, в рамках федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год.
"Для всестороннего развития студентов крайне важны современные учебные кабинеты, лаборатории, ну и, конечно, кампусы, общежития. Мы должны приложить все усилия, чтобы это было сделано. И я прошу правительство реализовать эти предложения в рамках параметра федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год. Как и было предложено, в целом вопросы подготовки инженерных и IT-специалистов научных работников должны находиться на постоянном контроле, и я прошу именно так и организовать работу", - сказал Путин.
Ранее глава государства поддержал инициативу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова об увеличении норматива финансовых затрат для подготовки инженеров и IT-специалистов. Также глава государства поручил предусмотреть оснащение современным отечественным учебным и научным оборудованием всей цепочки образовательных учреждений, участвующих в подготовке таких кадров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
16:19
Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела
 
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