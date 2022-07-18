https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803285510.html

Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров

Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров - РИА Новости, 18.07.2022

Путин поручил реализовать предложения по подготовке инженеров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать предложения по вопросам подготовки инженеров и IT-специалистов, прозвучавшие на заседании совета... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:35

2022-07-18T17:35

2022-07-18T17:39

общество

валерий фальков

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать предложения по вопросам подготовки инженеров и IT-специалистов, прозвучавшие на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник, в рамках федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год."Для всестороннего развития студентов крайне важны современные учебные кабинеты, лаборатории, ну и, конечно, кампусы, общежития. Мы должны приложить все усилия, чтобы это было сделано. И я прошу правительство реализовать эти предложения в рамках параметра федерального бюджета, который был утвержден на 2023 год. Как и было предложено, в целом вопросы подготовки инженерных и IT-специалистов научных работников должны находиться на постоянном контроле, и я прошу именно так и организовать работу", - сказал Путин.Ранее глава государства поддержал инициативу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова об увеличении норматива финансовых затрат для подготовки инженеров и IT-специалистов. Также глава государства поручил предусмотреть оснащение современным отечественным учебным и научным оборудованием всей цепочки образовательных учреждений, участвующих в подготовке таких кадров.

https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валерий фальков, владимир путин