https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html

Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела

Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела

Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, и сейчас надо поднимать престиж этой профессии, сказал президент РФ Владимир Путин на совете по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:19

2022-07-18T16:19

2022-07-18T16:22

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, и сейчас надо поднимать престиж этой профессии, сказал президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам."В советское время - много было сделано хорошего, безусловно - но вот произошла, по-моему, полная девальвация самого звания инженер", - сказал Путин.Он отметил, что произошло это из-за маленьких зарплат инженеров, а миф о низком престиже профессии сохраняется до сих пор."И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению без всяких сомнений является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров", - сказал Путин.Он заявил, что, как и в случае с профессией учителя, надо поднимать престиж профессии инженера."Надо бы подумать - так же, как мы занимаемся, должны заниматься дальше, конечно, вопросом поднятия престижа, скажем, учительской профессии - то же самое надо делать в сфере инженерного дела", - заключил президент.

https://ria.ru/20220701/inzhenery-1799704203.html

https://ria.ru/20220718/putin-1803230232.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество