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Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела
Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела
Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, и сейчас надо поднимать престиж этой профессии, сказал президент РФ Владимир Путин на совете по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:19
2022-07-18T16:22
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, и сейчас надо поднимать престиж этой профессии, сказал президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам."В советское время - много было сделано хорошего, безусловно - но вот произошла, по-моему, полная девальвация самого звания инженер", - сказал Путин.Он отметил, что произошло это из-за маленьких зарплат инженеров, а миф о низком престиже профессии сохраняется до сих пор."И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению без всяких сомнений является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров", - сказал Путин.Он заявил, что, как и в случае с профессией учителя, надо поднимать престиж профессии инженера."Надо бы подумать - так же, как мы занимаемся, должны заниматься дальше, конечно, вопросом поднятия престижа, скажем, учительской профессии - то же самое надо делать в сфере инженерного дела", - заключил президент.
https://ria.ru/20220701/inzhenery-1799704203.html
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владимир путин, общество
16:19 18.07.2022 (обновлено: 16:22 18.07.2022)
 
Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела

Президент Путин призвал подумать о поднятии престижа инженерного дела

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Профессия инженера подверглась девальвации в советское время, и сейчас надо поднимать престиж этой профессии, сказал президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
"В советское время - много было сделано хорошего, безусловно - но вот произошла, по-моему, полная девальвация самого звания инженер", - сказал Путин.
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Он отметил, что произошло это из-за маленьких зарплат инженеров, а миф о низком престиже профессии сохраняется до сих пор.
"И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению без всяких сомнений является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров", - сказал Путин.
Он заявил, что, как и в случае с профессией учителя, надо поднимать престиж профессии инженера.
"Надо бы подумать - так же, как мы занимаемся, должны заниматься дальше, конечно, вопросом поднятия престижа, скажем, учительской профессии - то же самое надо делать в сфере инженерного дела", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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