https://ria.ru/20220718/investitsii-1803252398.html

Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии

Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии

Президент РФ Владимир Путин предложил создавать альянсы с компаниями, которые будут привлекать свои финансовые источники в быстроразвивающиеся... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:15

2022-07-18T16:15

2022-07-18T16:20

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создавать альянсы с компаниями, которые будут привлекать свои финансовые источники в быстроразвивающиеся высокотехнологичные компании."Это касается принятия решений на уровне парламента. Депутаты, безусловно, поддержат. Надо только вовремя это подготовить и все - первое. А второе - надо проработать это с компаниями с нашими, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну вот замечательное направление использования этих ресурсов. Ну пожалуйста - надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие. Чего здесь сложного? Ничего сложного здесь не вижу", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.По словам министра финансов России Антона Силуанова, за лето предстоит подготовить соответствующие проекты нормативно-правовых актов и внести в парламент. "Что касается компаний, то также подготовить, если дадите такие поручения, директивы компаниям с госучастием с тем, чтобы они также вкладывались", - пообещал министр."Ну, конечно", - поддержал его Путин.Для поддержки быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний можно использовать средства финансовых рынков, налоговый вычет и привлекать финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, для работы этих механизмов финансирования быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний необходимо показать другим компаниями плюсы в работе с ними."У меня какая просьба, все-таки хотелось бы знать, когда планируется введение новых механизмов поддержки, мы об этом говорили неоднократно, и я просил правительство это сделать, но сделать это нужно, конечно, при поддержке Центрального банка, когда эти механизмы будут предложены и какой объем ресурсов в конечном итоге предлагается использовать для поддержки высокотехнологичных быстро развивающихся компаний", - также сказал Путин.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803245762.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин