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Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии
Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии
Президент РФ Владимир Путин предложил создавать альянсы с компаниями, которые будут привлекать свои финансовые источники в быстроразвивающиеся... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:15
2022-07-18T16:20
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создавать альянсы с компаниями, которые будут привлекать свои финансовые источники в быстроразвивающиеся высокотехнологичные компании."Это касается принятия решений на уровне парламента. Депутаты, безусловно, поддержат. Надо только вовремя это подготовить и все - первое. А второе - надо проработать это с компаниями с нашими, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну вот замечательное направление использования этих ресурсов. Ну пожалуйста - надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие. Чего здесь сложного? Ничего сложного здесь не вижу", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.По словам министра финансов России Антона Силуанова, за лето предстоит подготовить соответствующие проекты нормативно-правовых актов и внести в парламент. "Что касается компаний, то также подготовить, если дадите такие поручения, директивы компаниям с госучастием с тем, чтобы они также вкладывались", - пообещал министр."Ну, конечно", - поддержал его Путин.Для поддержки быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний можно использовать средства финансовых рынков, налоговый вычет и привлекать финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, для работы этих механизмов финансирования быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний необходимо показать другим компаниями плюсы в работе с ними."У меня какая просьба, все-таки хотелось бы знать, когда планируется введение новых механизмов поддержки, мы об этом говорили неоднократно, и я просил правительство это сделать, но сделать это нужно, конечно, при поддержке Центрального банка, когда эти механизмы будут предложены и какой объем ресурсов в конечном итоге предлагается использовать для поддержки высокотехнологичных быстро развивающихся компаний", - также сказал Путин.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803245762.html
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экономика, владимир путин
16:15 18.07.2022 (обновлено: 16:20 18.07.2022)
 
Путин призвал создавать альянсы инвесторов в высокие технологии

Президент Путин призвал создавать альянсы компаний-инвесторов в высокие технологии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создавать альянсы с компаниями, которые будут привлекать свои финансовые источники в быстроразвивающиеся высокотехнологичные компании.
"Это касается принятия решений на уровне парламента. Депутаты, безусловно, поддержат. Надо только вовремя это подготовить и все - первое. А второе - надо проработать это с компаниями с нашими, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну вот замечательное направление использования этих ресурсов. Ну пожалуйста - надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие. Чего здесь сложного? Ничего сложного здесь не вижу", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
15:53
Путин призвал сфокусировать внимание на высокотехнологичных отраслях
По словам министра финансов России Антона Силуанова, за лето предстоит подготовить соответствующие проекты нормативно-правовых актов и внести в парламент. "Что касается компаний, то также подготовить, если дадите такие поручения, директивы компаниям с госучастием с тем, чтобы они также вкладывались", - пообещал министр.
"Ну, конечно", - поддержал его Путин.
Для поддержки быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний можно использовать средства финансовых рынков, налоговый вычет и привлекать финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Привлечение средств финансовых рынков, налоговый вычет, ну, все хорошо, но только нужно это активизировать, чтобы это работало реально, самое простое - это, конечно, привлекать какие-то финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно, они даже не знают, что делать с этими средствами, вот хорошее же направление использования этих средств и не нужно никуда заграницу их выталкивать, эти деньги, не нужно даже во что бы то ни стало увеличивать объем импорта, придумывать всякие механизмы и сложные институты", - сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, для работы этих механизмов финансирования быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний необходимо показать другим компаниями плюсы в работе с ними.
"У меня какая просьба, все-таки хотелось бы знать, когда планируется введение новых механизмов поддержки, мы об этом говорили неоднократно, и я просил правительство это сделать, но сделать это нужно, конечно, при поддержке Центрального банка, когда эти механизмы будут предложены и какой объем ресурсов в конечном итоге предлагается использовать для поддержки высокотехнологичных быстро развивающихся компаний", - также сказал Путин.
Президент России Владимир Путин
14:26
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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