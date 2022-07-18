https://ria.ru/20220718/infrastruktura-1803187168.html

Власти сообщили о повреждении инфраструктуры при ударе ВСУ по Новой Каховке

Власти сообщили о повреждении инфраструктуры при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 18.07.2022

Власти сообщили о повреждении инфраструктуры при ударе ВСУ по Новой Каховке

Обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области привел к новым разрушениям жилого фонда, сообщил глава администрации Каховского района Владимир... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:58

2022-07-18T12:58

2022-07-18T12:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области привел к новым разрушениям жилого фонда, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Украинские войска утром в понедельник попытались нанести многочисленные ракетные удары по Новой Каховке, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города."Люди не пострадали. Пострадал жилой фонд. Повреждено более 7 тысяч квадратных метров остекления, более 500 квадратных метров кровли, фасады нужно восстанавливать", - сказал РИА Новости Леонтьев.По его словам, удар пришелся по населенным пунктам Райское и Тополевка, которые относятся к Новой Каховке.Украинские войска на прошлой неделе дважды обстреляли Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил, что в результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220718/trevoga-1803145217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр