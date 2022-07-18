https://ria.ru/20220718/indoneziya-1803176851.html

СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20

СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20 - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20

Индонезия, которая в 2022 году председательствует в G20, настаивает на участии Африканского союза в саммите "Большой двадцатки" в ноябре, чтобы проблемы... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:33

2022-07-18T12:33

2022-07-18T12:39

джоко видодо

кристалина георгиева

индонезия

бали

мвф

саммит g20

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Индонезия, которая в 2022 году председательствует в G20, настаивает на участии Африканского союза в саммите "Большой двадцатки" в ноябре, чтобы проблемы континента были освещены на ключевых встречах, передает агентство Блумберг."Президент (Индонезии - ред.) Джоко Видодо пригласит союз на встречу лидеров крупнейших экономик мира в ноябре", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что такое заявление президент сделал во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в воскресенье.Саммит, как планируется, пройдет на острове Бали.

https://ria.ru/20220718/nigeriya-1803133797.html

индонезия

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

джоко видодо, кристалина георгиева, индонезия, бали, мвф, саммит g20, в мире