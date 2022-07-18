https://ria.ru/20220718/indoneziya-1803176851.html
СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20
СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20 - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20
Индонезия, которая в 2022 году председательствует в G20, настаивает на участии Африканского союза в саммите "Большой двадцатки" в ноябре, чтобы проблемы... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:33
2022-07-18T12:33
2022-07-18T12:39
джоко видодо
кристалина георгиева
индонезия
бали
мвф
саммит g20
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Индонезия, которая в 2022 году председательствует в G20, настаивает на участии Африканского союза в саммите "Большой двадцатки" в ноябре, чтобы проблемы континента были освещены на ключевых встречах, передает агентство Блумберг."Президент (Индонезии - ред.) Джоко Видодо пригласит союз на встречу лидеров крупнейших экономик мира в ноябре", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что такое заявление президент сделал во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в воскресенье.Саммит, как планируется, пройдет на острове Бали.
https://ria.ru/20220718/nigeriya-1803133797.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джоко видодо, кристалина георгиева, индонезия, бали, мвф, саммит g20, в мире
12:33 18.07.2022 (обновлено: 12:39 18.07.2022)
СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20
Блумберг: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20