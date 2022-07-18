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Краснокнижного грызуна заметили в московском парке "Царицыно"

Краснокнижного грызуна заметили в московском парке "Царицыно" - РИА Новости, 20.07.2022

Краснокнижного грызуна заметили в московском парке "Царицыно"

Краснокнижного грызуна заметили в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-18T16:18

2022-07-18T16:18

2022-07-20T14:38

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Краснокнижного грызуна заметили в природно-историческом парке "Царицыно" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Небольшого юркого краснокнижного грызуна заметили в природно-историческом парке "Царицыно". Водяная полевка занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. Зверек относится к семейству хомяковых. Водяные полевки достаточно крупные и уступают по размерам в семействе только ондатре. Эти грызуны образуют колонии около пресных водоемов. Летом в меню – растения, растущие по берегам водоемов и в воде: тростник, рогоз, камыш и кубышки, прикорневые части растений, кора молодых деревьев, изредка – моллюски и насекомые. Осенью в питании появятся клубни и корневища", - говорится в сообщении.Отмечается, что полевки также встречаются в природно-историческом парке "Битцевский лес", Терлецком лесопарке, на других природных территориях.

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Алёна Пава

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, дикие животные