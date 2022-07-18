https://ria.ru/20220718/gosizmena-1803157938.html

На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля

На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля - РИА Новости, 18.07.2022

На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля

Более 500 уголовных дел заведено с 24 февраля на Украине по статье "госизмена", на причастность к госизмене и коллаборационизму проверяются более 1,2 тысячи... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:40

2022-07-18T11:40

2022-07-18T11:40

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 500 уголовных дел заведено с 24 февраля на Украине по статье "госизмена", на причастность к госизмене и коллаборационизму проверяются более 1,2 тысячи человек, сообщили в госбюро расследований.Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств."С 24 февраля 2022 года ГБР расследует 504 уголовных производства за государственную измену, за коллаборационистскую деятельность - 139 производств, девять - в отношении пособников государству-агрессору. 198 фигурантам сообщено о подозрении, 111 объявлены в розыск", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Facebook*По данным ведомства, еще более 1,2 тысячи человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационизму. Четырнадцать уголовных дел уже направлены на рассмотрение в суд.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220717/zvonki-1802971821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, служба безопасности украины