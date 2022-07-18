https://ria.ru/20220718/gosizmena-1803157938.html
На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля
На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля - РИА Новости, 18.07.2022
На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля
Более 500 уголовных дел заведено с 24 февраля на Украине по статье "госизмена", на причастность к госизмене и коллаборационизму проверяются более 1,2 тысячи... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:40
2022-07-18T11:40
2022-07-18T11:40
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 500 уголовных дел заведено с 24 февраля на Украине по статье "госизмена", на причастность к госизмене и коллаборационизму проверяются более 1,2 тысячи человек, сообщили в госбюро расследований.Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств."С 24 февраля 2022 года ГБР расследует 504 уголовных производства за государственную измену, за коллаборационистскую деятельность - 139 производств, девять - в отношении пособников государству-агрессору. 198 фигурантам сообщено о подозрении, 111 объявлены в розыск", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Facebook*По данным ведомства, еще более 1,2 тысячи человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационизму. Четырнадцать уголовных дел уже направлены на рассмотрение в суд.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины
На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля
На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля, проверяют 1,2 тысячи человек
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Более 500 уголовных дел заведено с 24 февраля на Украине по статье "госизмена", на причастность к госизмене и коллаборационизму проверяются более 1,2 тысячи человек, сообщили в госбюро расследований.
Ранее Владимир Зеленский
отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову
и главу Службы безопасности Украины (СБУ
) Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств.
"С 24 февраля 2022 года ГБР расследует 504 уголовных производства за государственную измену, за коллаборационистскую деятельность - 139 производств, девять - в отношении пособников государству-агрессору. 198 фигурантам сообщено о подозрении, 111 объявлены в розыск", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Facebook*
По данным ведомства, еще более 1,2 тысячи человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационизму. Четырнадцать уголовных дел уже направлены на рассмотрение в суд.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.