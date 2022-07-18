https://ria.ru/20220718/golyanovo-1803170690.html
Бочкарев: в Москве продолжают проектировать станцию метро "Гольяново"
Бочкарев: в Москве продолжают проектировать станцию метро "Гольяново" - РИА Новости, 18.07.2022
Бочкарев: в Москве продолжают проектировать станцию метро "Гольяново"
В Москве продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:22
2022-07-18T12:22
2022-07-18T12:22
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
строительство метро в москве
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 18 июл - РИА Недвижимость. В Москве продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Трассировка участка продления Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП "Московский метрополитен", перегонные тоннели пройдут от станции "Щелковская" под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. Новая станция метро "Гольяново" расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц", – сказал Бочкарев.По его словам, длина участка от "Щелковской" до станции "Гольяново" составит 2,6 километра.Станционный комплекс "Гольяново" будет возведен с двумя вестибюлями и выходами в город на обе стороны Уссурийской улицы. Ожидаемый пассажиропоток станции - около 60 тысяч человек ежедневно. В настоящее время выполняются инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрологические, геофизические и экологические. Начать подготовку территории к строительству планируется в конце 2022 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев, строительство метро в москве, метро, московский метрополитен
МОСКВА, 18 июл - РИА Недвижимость.
В Москве продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Трассировка участка продления Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП "Московский метрополитен", перегонные тоннели пройдут от станции "Щелковская" под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. Новая станция метро "Гольяново" расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц", – сказал Бочкарев.
По его словам, длина участка от "Щелковской" до станции "Гольяново" составит 2,6 километра.
Станционный комплекс "Гольяново" будет возведен с двумя вестибюлями и выходами в город на обе стороны Уссурийской улицы. Ожидаемый пассажиропоток станции - около 60 тысяч человек ежедневно. В настоящее время выполняются инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрологические, геофизические и экологические. Начать подготовку территории к строительству планируется в конце 2022 года.