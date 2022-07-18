https://ria.ru/20220718/golyanovo-1803170690.html

Бочкарев: в Москве продолжают проектировать станцию метро "Гольяново"

Бочкарев: в Москве продолжают проектировать станцию метро "Гольяново" - РИА Новости, 18.07.2022

Бочкарев: в Москве продолжают проектировать станцию метро "Гольяново"

В Москве продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:22

2022-07-18T12:22

2022-07-18T12:22

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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метро

московский метрополитен

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МОСКВА, 18 июл - РИА Недвижимость. В Москве продолжается проектирование станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Трассировка участка продления Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП "Московский метрополитен", перегонные тоннели пройдут от станции "Щелковская" под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. Новая станция метро "Гольяново" расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц", – сказал Бочкарев.По его словам, длина участка от "Щелковской" до станции "Гольяново" составит 2,6 километра.Станционный комплекс "Гольяново" будет возведен с двумя вестибюлями и выходами в город на обе стороны Уссурийской улицы. Ожидаемый пассажиропоток станции - около 60 тысяч человек ежедневно. В настоящее время выполняются инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрологические, геофизические и экологические. Начать подготовку территории к строительству планируется в конце 2022 года.

https://ria.ru/20210906/bochkarev-1748825098.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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