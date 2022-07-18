04:34 18.07.2022 (обновлено: 04:55 18.07.2022)
Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2"
Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ предположил, что "Силу Сибири 2" начнут строить в 2024 году
Участок газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году", - сказал монгольский премьер газете Financial Times.
По его словам, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.
Ранее глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг сообщала, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии идет по графику.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с китайской CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.