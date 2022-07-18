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Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 18.07.2022
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Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2"
Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 18.07.2022
Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2"
Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T04:34
2022-07-18T04:55
экономика
монголия
китай
газпром
в мире
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.По его словам, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.Ранее глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг сообщала, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии идет по графику."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с китайской CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, монголия, китай, газпром, в мире, россия
04:34 18.07.2022 (обновлено: 04:55 18.07.2022)
 
Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2"

Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ предположил, что "Силу Сибири 2" начнут строить в 2024 году

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода
Участок газопровода - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
"Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году", - сказал монгольский премьер газете Financial Times.
По его словам, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.
Ранее глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг сообщала, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии идет по графику.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с китайской CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:39
Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 63,4 процента
 
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