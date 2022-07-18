https://ria.ru/20220718/gazoprovod-1803115273.html

Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2"

Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 18.07.2022

Премьер Монголии назвал сроки начала строительства "Силы Сибири 2"

Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T04:34

2022-07-18T04:34

2022-07-18T04:55

экономика

монголия

китай

газпром

в мире

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Монголия ожидает, что строительство через ее территорию магистрального газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай начнется в 2024 году, заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.По его словам, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. Издание отмечает, что транзитные сборы помогут Монголии в восстановлении экономики от последствий пандемии коронавируса.Ранее глава монгольского МИД Батмунхийн Батцэцэг сообщала, что проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии идет по графику."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с китайской CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220701/gaz-1799525450.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, монголия, китай, газпром, в мире, россия