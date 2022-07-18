https://ria.ru/20220718/gazifikatsiya-1803278779.html

Мобильные офисы газификации приедут в 51 населенный пункт МО

Мобильные офисы газификации приедут в 51 населенный пункт МО - РИА Новости, 18.07.2022

Мобильные офисы газификации приедут в 51 населенный пункт МО

Мобильные офисы социальной газификации посетят 51 населенный пункт Московской области с 18 по 22 июля. В передвижных офисах жители могут заключить договор с... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:22

2022-07-18T17:22

2022-07-18T17:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мобильные офисы социальной газификации посетят 51 населенный пункт Московской области с 18 по 22 июля. В передвижных офисах жители могут заключить договор с "Мособлгазом", подать заявку на газификацию, оформить дополнительные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".В частности, мобильные офисы побывают в нескольких деревнях городских округов Истра, Клин и Солнечногорск, а также в Краснозаводске, Балашихе, Егорьевске, Черноголовке. Полный список населенных пунктов, которые посетят мобильные офисы, можно изучить на сайте "Мособлгаза".Сейчас работы по программе социальной газификации уже завершились в 1794 населенных пунктах Московской области.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)