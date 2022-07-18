https://ria.ru/20220718/gaz-1803307062.html

Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе

Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе - РИА Новости, 18.07.2022

Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предложил пять действий, который могут помочь Европе дополнительно сократить потребление газа... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:42

2022-07-18T18:42

2022-07-18T18:43

европа

германия

международное энергетическое агентство

фатих бироль

евросоюз

украина

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802955261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2118c64197f44d33e18cb0c740ee17a4.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предложил пять действий, который могут помочь Европе дополнительно сократить потребление газа и подготовиться к тяжелой зиме на фоне неопределенности с поставками газа из России, одно из решений - ускоренное внедрение низкоуглеродных источников, в том числе атомной энергетики, где это политически и технически осуществимо."В этом сложном контексте я хотел бы предложить пять конкретных действий, которые должны предпринять европейские лидеры для более скоординированного общеевропейского подхода к подготовке к предстоящей зиме", - написал он в своем докладе. Бироль отметил, что у Европы еще есть шанс заполнить свои газовые хранилища до 90%, но для этого нужно действовать уже сейчас.Так, глава МЭА предложил создать аукционные платформы для стимулирования промышленных потребителей в ЕС к снижению спроса и минимизировать использование газа в энергетическом секторе за счет выработки электроэнергии на угле и нефти, а также ускоренного внедрения низкоуглеродных источников, "включая атомную энергетику, где это политически приемлемо и технически осуществимо".Чтобы снизить влияние на энергосистемы от экономии газа, как заявил Бироль, по всей Европе нужно усилить координацию между операторами газа и электроэнергии, в частности в отношении механизмов пиковой экономии, снизить спрос на электроэнергию в домашних хозяйствах за счет установления стандартов и контроля охлаждения, а также согласовать планирование на случай чрезвычайных ситуаций в ЕС на национальном и европейском уровнях. "Если такие меры не будут реализованы сейчас, Европа окажется в крайне уязвимом положении и вполне может столкнуться с гораздо более радикальными сокращениями", - заключил глава МЭА.Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как Россия - основной поставщик газа - ограничила экспорт на фоне военной операции на Украине и связанными с ней санкциями. С сокращением поставок "голубого топлива" из РФ столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа - первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.Большинство из них - Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия - закупают много газа из России. Кроме того, в отдельных странах существует вероятность перехода уже и ко второй, более серьезной фазе газового чрезвычайного плана - "уровню тревоги", в частности, он уже был объявлен в Германии. Существенные риски есть также и для стран, отказавшихся от газа на новых условиях оплаты, в их число входят, например, Польша и Болгария.

https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html

https://ria.ru/20220712/krizis-1801963527.html

европа

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, германия, международное энергетическое агентство, фатих бироль, евросоюз, украина, россия, экономика