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Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе - РИА Новости, 18.07.2022
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Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе
Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе - РИА Новости, 18.07.2022
Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предложил пять действий, который могут помочь Европе дополнительно сократить потребление газа... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:42
2022-07-18T18:43
европа
германия
международное энергетическое агентство
фатих бироль
евросоюз
украина
россия
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предложил пять действий, который могут помочь Европе дополнительно сократить потребление газа и подготовиться к тяжелой зиме на фоне неопределенности с поставками газа из России, одно из решений - ускоренное внедрение низкоуглеродных источников, в том числе атомной энергетики, где это политически и технически осуществимо."В этом сложном контексте я хотел бы предложить пять конкретных действий, которые должны предпринять европейские лидеры для более скоординированного общеевропейского подхода к подготовке к предстоящей зиме", - написал он в своем докладе. Бироль отметил, что у Европы еще есть шанс заполнить свои газовые хранилища до 90%, но для этого нужно действовать уже сейчас.Так, глава МЭА предложил создать аукционные платформы для стимулирования промышленных потребителей в ЕС к снижению спроса и минимизировать использование газа в энергетическом секторе за счет выработки электроэнергии на угле и нефти, а также ускоренного внедрения низкоуглеродных источников, "включая атомную энергетику, где это политически приемлемо и технически осуществимо".Чтобы снизить влияние на энергосистемы от экономии газа, как заявил Бироль, по всей Европе нужно усилить координацию между операторами газа и электроэнергии, в частности в отношении механизмов пиковой экономии, снизить спрос на электроэнергию в домашних хозяйствах за счет установления стандартов и контроля охлаждения, а также согласовать планирование на случай чрезвычайных ситуаций в ЕС на национальном и европейском уровнях. "Если такие меры не будут реализованы сейчас, Европа окажется в крайне уязвимом положении и вполне может столкнуться с гораздо более радикальными сокращениями", - заключил глава МЭА.Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как Россия - основной поставщик газа - ограничила экспорт на фоне военной операции на Украине и связанными с ней санкциями. С сокращением поставок "голубого топлива" из РФ столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа - первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.Большинство из них - Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия - закупают много газа из России. Кроме того, в отдельных странах существует вероятность перехода уже и ко второй, более серьезной фазе газового чрезвычайного плана - "уровню тревоги", в частности, он уже был объявлен в Германии. Существенные риски есть также и для стран, отказавшихся от газа на новых условиях оплаты, в их число входят, например, Польша и Болгария.
https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html
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европа, германия, международное энергетическое агентство, фатих бироль, евросоюз, украина, россия, экономика
18:42 18.07.2022 (обновлено: 18:43 18.07.2022)
 
Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе

Бироль предложил использовать атомную энергетику для сокращения потребления газа в Европе

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предложил пять действий, который могут помочь Европе дополнительно сократить потребление газа и подготовиться к тяжелой зиме на фоне неопределенности с поставками газа из России, одно из решений - ускоренное внедрение низкоуглеродных источников, в том числе атомной энергетики, где это политически и технически осуществимо.
"В этом сложном контексте я хотел бы предложить пять конкретных действий, которые должны предпринять европейские лидеры для более скоординированного общеевропейского подхода к подготовке к предстоящей зиме", - написал он в своем докладе. Бироль отметил, что у Европы еще есть шанс заполнить свои газовые хранилища до 90%, но для этого нужно действовать уже сейчас.
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Так, глава МЭА предложил создать аукционные платформы для стимулирования промышленных потребителей в ЕС к снижению спроса и минимизировать использование газа в энергетическом секторе за счет выработки электроэнергии на угле и нефти, а также ускоренного внедрения низкоуглеродных источников, "включая атомную энергетику, где это политически приемлемо и технически осуществимо".
Чтобы снизить влияние на энергосистемы от экономии газа, как заявил Бироль, по всей Европе нужно усилить координацию между операторами газа и электроэнергии, в частности в отношении механизмов пиковой экономии, снизить спрос на электроэнергию в домашних хозяйствах за счет установления стандартов и контроля охлаждения, а также согласовать планирование на случай чрезвычайных ситуаций в ЕС на национальном и европейском уровнях. "Если такие меры не будут реализованы сейчас, Европа окажется в крайне уязвимом положении и вполне может столкнуться с гораздо более радикальными сокращениями", - заключил глава МЭА.
Европа столкнулась с крупнейшим за последние десятилетия энергетическим кризисом, в то время как Россия - основной поставщик газа - ограничила экспорт на фоне военной операции на Украине и связанными с ней санкциями. С сокращением поставок "голубого топлива" из РФ столкнулись 12 европейских стран, причем 10 из них выпустили предупреждения об угрозе дефицита поставок газа - первый из трех уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.
Большинство из них - Италия, Латвия, Хорватия, Австрия, Финляндия, Эстония, Дания, Нидерланды, Швеция и Германия - закупают много газа из России. Кроме того, в отдельных странах существует вероятность перехода уже и ко второй, более серьезной фазе газового чрезвычайного плана - "уровню тревоги", в частности, он уже был объявлен в Германии. Существенные риски есть также и для стран, отказавшихся от газа на новых условиях оплаты, в их число входят, например, Польша и Болгария.
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ЕвропаГерманияМеждународное энергетическое агентствоФатих БирольЕвросоюзУкраинаРоссияЭкономика
 
 
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