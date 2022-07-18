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Петербургский международный газовый форум пройдет с 13 по 16 сентября

Петербургский международный газовый форум пройдет с 13 по 16 сентября - РИА Новости, 18.07.2022

Петербургский международный газовый форум пройдет с 13 по 16 сентября

Одно из самых авторитетных бизнес-событий в сфере нефти и газа состоится в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз: Петербургский международный газовый форум... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:41

2022-07-18T12:41

2022-07-18T12:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 июл - Дирекция ПМГФ. Одно из самых авторитетных бизнес-событий в сфере нефти и газа состоится в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз: Петербургский международный газовый форум пройдет с 13 по 16 сентября 2022 года.ПМГФ-2022 соберет ведущих экспертов, чтобы обсудить стоящие перед отраслью задачи, выйти на новые совместные инициативы и определить дальнейшие пути развития нефтегазовой отрасли.Ежегодно на мероприятии поднимаются вопросы, актуальные не только для России, но и для всех государств, где нефть и природный газ являются основными энергоносителями. Форум постоянно расширяет спектр обсуждаемых тематик и экспонируемых разработок от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Петербургский международный газовый форум является местом активного диалога бизнеса и власти, одновременно выступая индикатором изменений в российской нефтегазовой отрасли.В основе деловой программы ПМГФ-2022 – двадцать тематических направлений. Программа охватит все направления отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки. Особое внимание эксперты уделят импортозамещению в нефтегазовой промышленности. Широкое освещение получат экологическая повестка, технологические разработки с использованием искусственного интеллекта, вопросы работы с персоналом. Помимо традиционных тем, будут затронуты новые актуальные вопросы, среди которых добыча газа в арктической зоне, подземное хранение газа, укрепление газового диалога между Россией и странами Азии и другие.Главным событием Петербургского международного газового форума станет Пленарное заседание "Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях" с участием представителей ключевых нефтегазовых компаний.В павильонах Экспофорума развернется масштабная экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли: Международная специализированная выставка "InGAS Stream 2022 – Инновации в газовой отрасли", Корпоративная экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли", Международная специализированная выставка "Газомоторное топливо", Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства "РОС-ГАЗ-ЭКСПО". В этом году в рамках ПМГФ пройдет Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2022. Интеграция OMR 2022 в Петербургский международный газовый форум позволит мероприятию стать еще более содержательным, продемонстрировать потенциал российской и мировой практик в освоении морских энергетических ресурсов.Участие в Форуме подтвердили "Газпром", Группа ГМС, Объединенная металлургическая компания, "Газпром бурение", "Космос-Нефть-Газ", "Газпром межрегионгаз", "Северсталь", Салаватский катализаторный завод, Концерн ВКО "Алмаз – Антей", Трубная металлургическая компания, "Вега-ГАЗ", Загорский трубный завод, Завод "РУМО" и другие. Традиционно в Петербургском международном газовом форуме примут участие не только крупные нефтегазовые компании, но и представители органов власти из российских регионов. Свое участие уже подтвердили представители Челябинской, Томской, Астраханской областей, делегации из Татарстана, Коми, Башкортостана и Пермского края.Будущие лидеры отрасли и первые лица мировых нефтегазовых компаний по традиции проведут встречу в рамках Молодежного дня – уникального проекта, позволяющего студентам продемонстрировать свежий взгляд на будущее отрасли, а компаниям-партнерам – получить доступ к лучшим молодым талантам со всего мира. Участники проекта поделятся инновационными идеями и решениями в сфере энергетики, сформируют новое видение дальнейшего развития ТЭК.Ведущие отраслевые ассоциации, научные институты и аналитические центры, представители профильных министерств и ведомств России уже проявили заинтересованность в участии в ПМГФ-2022. Форум не только дает возможность делиться бесценным опытом, но и укрепляет имидж российского ТЭК, дает новый импульс для привлечения инвестиций в российскую экономику.В 2021 году Петербургский международный газовый форум продемонстрировал эффективность нового формата деловых мероприятий: сочетание онлайн- и офлайн-встреч обеспечило мощную синергию и увеличение охвата аудитории в условиях пандемии. За четыре дня состоялось более 70 дискуссий, заседаний, презентаций и круглых столов с первыми лицами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти. Свыше 30% мероприятий деловой программы прошло с участием международных экспертов из Бельгии, Швейцарии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Бразилии, Австралии, Казахстана, Нигерии, США, Норвегии, Канады, Нидерландов, Германии, Иордании, Франции, Великобритании.Форум посетили 13 тысяч участников из 27 стран мира. В рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Работу ПМГФ-2021 освещали более 100 СМИ.Подробнее – на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ru.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы