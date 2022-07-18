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Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/evakuatsiya-1803346135.html
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил в понедельник на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:30
2022-07-18T23:30
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
в мире
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли около 430 тысяч личных автомобилей.Ммзинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило более 2,75 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
россия
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, в мире, украина
23:30 18.07.2022
 
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации

Минобороны: Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из опасных районов спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с мирными жителями во время эвакуации
Автомобили с мирными жителями во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с мирными жителями во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 623 человека, в том числе 4 496 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 668 072 человека, из которых 422 722 – дети", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли около 430 тысяч личных автомобилей.
Ммзинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило более 2,75 миллиона обращений.
Беженцы из Рубежного в школе города Старобельска - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 19:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВ миреУкраина
 
 
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