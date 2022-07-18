https://ria.ru/20220718/evakuatsiya-1803346135.html
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил в понедельник на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:30
2022-07-18T23:30
2022-07-18T23:30
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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донбасс
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли около 430 тысяч личных автомобилей.Ммзинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило более 2,75 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220716/bezhentsy-1802975240.html
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, в мире, украина
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Минобороны: Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из опасных районов спецоперации