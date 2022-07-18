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Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей

Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей - РИА Новости, 18.07.2022

Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей

Прокуратура начала проверку данных СМИ о загрязнении сточными водами реки Енисей у села Селиваниха Минусинского района Красноярского края, сообщает надзорное... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:14

2022-07-18T12:14

2022-07-18T12:14

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку данных СМИ о загрязнении сточными водами реки Енисей у села Селиваниха Минусинского района Красноярского края, сообщает надзорное ведомство региона."Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о загрязнении реки Енисей в районе села Селиваниха Минусинского района", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что, по предварительной информации, муниципальное предприятие "Горводоканал" сбрасывает сточные воды в Енисей.Для проверки планируется привлечь специалистов, чтобы оценить исполнение предприятием законов в области охраны окружающей среды и природопользования, проверить соблюдение порядка использования реки и соответствие сточных вод нормам.

https://ria.ru/20220704/sotrudnichestvo-1800196215.html

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2022

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происшествия, россия