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Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей
Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей - РИА Новости, 18.07.2022
Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей
Прокуратура начала проверку данных СМИ о загрязнении сточными водами реки Енисей у села Селиваниха Минусинского района Красноярского края, сообщает надзорное... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:14
2022-07-18T12:14
2022-07-18T12:14
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку данных СМИ о загрязнении сточными водами реки Енисей у села Селиваниха Минусинского района Красноярского края, сообщает надзорное ведомство региона."Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о загрязнении реки Енисей в районе села Селиваниха Минусинского района", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что, по предварительной информации, муниципальное предприятие "Горводоканал" сбрасывает сточные воды в Енисей.Для проверки планируется привлечь специалистов, чтобы оценить исполнение предприятием законов в области охраны окружающей среды и природопользования, проверить соблюдение порядка использования реки и соответствие сточных вод нормам.
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происшествия, россия
Прокуратура проверяет данные о сбросе сточных вод в Енисей
Красноярская прокуратура организовала проверку о загрязнении реки Енисей
КРАСНОЯРСК, 18 июл - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку данных СМИ о загрязнении сточными водами реки Енисей у села Селиваниха Минусинского района Красноярского края, сообщает
надзорное ведомство региона.
"Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о загрязнении реки Енисей в районе села Селиваниха Минусинского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что, по предварительной информации, муниципальное предприятие "Горводоканал" сбрасывает сточные воды в Енисей.
Для проверки планируется привлечь специалистов, чтобы оценить исполнение предприятием законов в области охраны окружающей среды и природопользования, проверить соблюдение порядка использования реки и соответствие сточных вод нормам.