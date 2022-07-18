СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа
Pais: ЕС хочет компенсировать нехватку газа менее экологичными источниками энергии
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по преодолению энергетического кризиса предложит продвигать замену использования газа другими видами топлива, даже если они загрязняют окружающую среду, пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана.
"Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий", - пишет издание.
План Еврокомиссии под названием "Экономьте газ для безопасной зимы", который, как ожидается, будет принят в среду, указывает на то, что снижение поступления российского газа в последние недели предвосхищает "вероятное ухудшение поставок". Помимо этого, в нем отстаивается необходимость со стороны ЕС "предвидеть такой риск и в духе солидарности готовиться к длительному, а возможно и к тотальному сбою с поставками газа из РФ, который может произойти в любой момент".
Как отмечается, документ призывает к немедленному введению на европейском уровне согласованных мер по сокращению потребления газа, таких как ограничение термостатов в системах кондиционирования и отопления или снижение уровня производства в отдельных отраслях.