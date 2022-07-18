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СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа - РИА Новости, 18.07.2022
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СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа
СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа
Еврокомиссия в рамках мер по преодолению энергетического кризиса предложит продвигать замену использования газа другими видами топлива, даже если они загрязняют РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:23
2022-07-18T10:23
еврокомиссия
евросоюз
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по преодолению энергетического кризиса предложит продвигать замену использования газа другими видами топлива, даже если они загрязняют окружающую среду, пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана.Как пишет издание, "ЕС собирается ослабить контроль за выбросами, чтобы компенсировать нехватку российского газа другими, более загрязняющими источниками энергии". Помимо этого, Брюссель считает необходимым восстановить производство за счет угля."Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий", - пишет издание.План Еврокомиссии под названием "Экономьте газ для безопасной зимы", который, как ожидается, будет принят в среду, указывает на то, что снижение поступления российского газа в последние недели предвосхищает "вероятное ухудшение поставок". Помимо этого, в нем отстаивается необходимость со стороны ЕС "предвидеть такой риск и в духе солидарности готовиться к длительному, а возможно и к тотальному сбою с поставками газа из РФ, который может произойти в любой момент".Как отмечается, документ призывает к немедленному введению на европейском уровне согласованных мер по сокращению потребления газа, таких как ограничение термостатов в системах кондиционирования и отопления или снижение уровня производства в отдельных отраслях.
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еврокомиссия, евросоюз, россия
10:23 18.07.2022
 
СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа

Pais: ЕС хочет компенсировать нехватку газа менее экологичными источниками энергии

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по преодолению энергетического кризиса предложит продвигать замену использования газа другими видами топлива, даже если они загрязняют окружающую среду, пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана.
Как пишет издание, "ЕС собирается ослабить контроль за выбросами, чтобы компенсировать нехватку российского газа другими, более загрязняющими источниками энергии". Помимо этого, Брюссель считает необходимым восстановить производство за счет угля.
"Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий", - пишет издание.
План Еврокомиссии под названием "Экономьте газ для безопасной зимы", который, как ожидается, будет принят в среду, указывает на то, что снижение поступления российского газа в последние недели предвосхищает "вероятное ухудшение поставок". Помимо этого, в нем отстаивается необходимость со стороны ЕС "предвидеть такой риск и в духе солидарности готовиться к длительному, а возможно и к тотальному сбою с поставками газа из РФ, который может произойти в любой момент".
Как отмечается, документ призывает к немедленному введению на европейском уровне согласованных мер по сокращению потребления газа, таких как ограничение термостатов в системах кондиционирования и отопления или снижение уровня производства в отдельных отраслях.
Подземное хранилище природного газа компании в Германии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
06:34
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