https://ria.ru/20220718/energiya-1803140193.html

СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа

СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа

Еврокомиссия в рамках мер по преодолению энергетического кризиса предложит продвигать замену использования газа другими видами топлива, даже если они загрязняют РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:23

2022-07-18T10:23

2022-07-18T10:23

еврокомиссия

евросоюз

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еврокомиссия в рамках мер по преодолению энергетического кризиса предложит продвигать замену использования газа другими видами топлива, даже если они загрязняют окружающую среду, пишет газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект плана.Как пишет издание, "ЕС собирается ослабить контроль за выбросами, чтобы компенсировать нехватку российского газа другими, более загрязняющими источниками энергии". Помимо этого, Брюссель считает необходимым восстановить производство за счет угля."Брюссель, согласно плану, выступает за ослабление текущих экологических требований, чтобы способствовать изменениям, в том числе поощряя это за счет государственных субсидий", - пишет издание.План Еврокомиссии под названием "Экономьте газ для безопасной зимы", который, как ожидается, будет принят в среду, указывает на то, что снижение поступления российского газа в последние недели предвосхищает "вероятное ухудшение поставок". Помимо этого, в нем отстаивается необходимость со стороны ЕС "предвидеть такой риск и в духе солидарности готовиться к длительному, а возможно и к тотальному сбою с поставками газа из РФ, который может произойти в любой момент".Как отмечается, документ призывает к немедленному введению на европейском уровне согласованных мер по сокращению потребления газа, таких как ограничение термостатов в системах кондиционирования и отопления или снижение уровня производства в отдельных отраслях.

https://ria.ru/20220718/gaz-1803117495.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еврокомиссия, евросоюз, россия