https://ria.ru/20220718/elektrichestvo-1803279061.html

Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП

Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 18.07.2022

Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП

Более 3,2 тысячи абонентов в Крыму остались без электроснабжения из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщает в понедельник "Крымэнерго". РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:23

2022-07-18T17:23

2022-07-18T17:26

происшествия

жкх

крымэнерго

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Более 3,2 тысячи абонентов в Крыму остались без электроснабжения из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщает в понедельник "Крымэнерго"."Восемнадцатого июля в 11.55 работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ "Трудовая" и "Донская". Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района", - говорится в релизе.Отключенная нагрузка составила 4,1 МВт. Ремонтные бригады энергетиков продолжаются восстановительные работы.

https://ria.ru/20220717/krym-1803037570.html

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происшествия, жкх, крымэнерго, республика крым