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Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 18.07.2022
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Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП
Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 18.07.2022
Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП
Более 3,2 тысячи абонентов в Крыму остались без электроснабжения из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщает в понедельник "Крымэнерго". РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:23
2022-07-18T17:26
происшествия
жкх
крымэнерго
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Более 3,2 тысячи абонентов в Крыму остались без электроснабжения из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщает в понедельник "Крымэнерго"."Восемнадцатого июля в 11.55 работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ "Трудовая" и "Донская". Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района", - говорится в релизе.Отключенная нагрузка составила 4,1 МВт. Ремонтные бригады энергетиков продолжаются восстановительные работы.
https://ria.ru/20220717/krym-1803037570.html
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происшествия, жкх, крымэнерго, республика крым
17:23 18.07.2022 (обновлено: 17:26 18.07.2022)
 
Более трех тысяч жителей Крыма остались без света из-за повреждения ЛЭП

Более трех тысяч абонентов в Крыму остались без электричества из-за повреждения ЛЭП

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Более 3,2 тысячи абонентов в Крыму остались без электроснабжения из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи, сообщает в понедельник "Крымэнерго".
"Восемнадцатого июля в 11.55 работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ "Трудовая" и "Донская". Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района", - говорится в релизе.
Отключенная нагрузка составила 4,1 МВт. Ремонтные бригады энергетиков продолжаются восстановительные работы.
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