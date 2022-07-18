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В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка - РИА Новости, 18.07.2022
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В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка
В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка - РИА Новости, 18.07.2022
В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка
Центр по изучению русского языка и культуры планируется открыть осенью в Университете Гуаякиля - старейшем и крупнейшем высшем учебном заведении Эквадора,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:45
2022-07-18T14:46
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Центр по изучению русского языка и культуры планируется открыть осенью в Университете Гуаякиля - старейшем и крупнейшем высшем учебном заведении Эквадора, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.Фонд "Русский мир" ранее уже заключал соглашение о создании центра, однако в какой-то момент временное руководство университета негативно отнеслось к этой идее, и центр закрыли."Несколько месяцев назад руководство университета предложило нам все восстановить. Недавно у меня состоялась встреча с ректором. Мы договорились, подобрали помещение, восстанавливаем библиотеку русского языка", - сказал Спринчан."Есть организационные моменты, которые надо решить, но думаю, что в сентябре-октябре центр заработает", - добавил посол.
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фонд "русский мир", в мире, русский язык в мире, эквадор
14:45 18.07.2022 (обновлено: 14:46 18.07.2022)
 
В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка

Посол Спринчан: центр по изучению русского языка в университете Эквадора откроют осенью

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтуденты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов
Студенты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Студенты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Центр по изучению русского языка и культуры планируется открыть осенью в Университете Гуаякиля - старейшем и крупнейшем высшем учебном заведении Эквадора, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
Фонд "Русский мир" ранее уже заключал соглашение о создании центра, однако в какой-то момент временное руководство университета негативно отнеслось к этой идее, и центр закрыли.
"Несколько месяцев назад руководство университета предложило нам все восстановить. Недавно у меня состоялась встреча с ректором. Мы договорились, подобрали помещение, восстанавливаем библиотеку русского языка", - сказал Спринчан.
"Есть организационные моменты, которые надо решить, но думаю, что в сентябре-октябре центр заработает", - добавил посол.
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