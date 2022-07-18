https://ria.ru/20220718/ekvador-1803222584.html

В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка

В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка - РИА Новости, 18.07.2022

В Эквадоре осенью откроется центр по изучению русского языка

Центр по изучению русского языка и культуры планируется открыть осенью в Университете Гуаякиля - старейшем и крупнейшем высшем учебном заведении Эквадора,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:45

2022-07-18T14:45

2022-07-18T14:46

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Центр по изучению русского языка и культуры планируется открыть осенью в Университете Гуаякиля - старейшем и крупнейшем высшем учебном заведении Эквадора, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.Фонд "Русский мир" ранее уже заключал соглашение о создании центра, однако в какой-то момент временное руководство университета негативно отнеслось к этой идее, и центр закрыли."Несколько месяцев назад руководство университета предложило нам все восстановить. Недавно у меня состоялась встреча с ректором. Мы договорились, подобрали помещение, восстанавливаем библиотеку русского языка", - сказал Спринчан."Есть организационные моменты, которые надо решить, но думаю, что в сентябре-октябре центр заработает", - добавил посол.

https://ria.ru/20220508/shestvie-1787453653.html

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фонд "русский мир", в мире, русский язык в мире, эквадор