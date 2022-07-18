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В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ - РИА Новости, 18.07.2022
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В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ - РИА Новости, 18.07.2022
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ
Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:49
2022-07-18T17:54
общество
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального минобразования."В Московской области завершилась экзаменационная кампания. ЕГЭ в этом году сдавали свыше 35 тысяч выпускников. По итогам сдачи высший балл получил 681 человек, а мультистобалльников в регионе 46, из которых один получил 100 баллов по трем предметам", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Она напомнила, что выпускники, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие двух и более стобалльников - по 150 тысяч рублей. В этом году в Подмосковье 103 таких педагога.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
17:49 18.07.2022 (обновлено: 17:54 18.07.2022)
 
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ

Минобразования: в Подмосковье 681 выпускник получил высший балл по ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУченица в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку в Москве
Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
Московской области завершилась экзаменационная кампания. ЕГЭ в этом году сдавали свыше 35 тысяч выпускников. По итогам сдачи высший балл получил 681 человек, а мультистобалльников в регионе 46, из которых один получил 100 баллов по трем предметам", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:16Ростовская область
Доля высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростове-на-Дону превысила 60 процентов
Она напомнила, что выпускники, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие двух и более стобалльников - по 150 тысяч рублей. В этом году в Подмосковье 103 таких педагога.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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