https://ria.ru/20220718/ege-1803291523.html
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ - РИА Новости, 18.07.2022
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ
Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:49
2022-07-18T17:49
2022-07-18T17:54
общество
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального минобразования."В Московской области завершилась экзаменационная кампания. ЕГЭ в этом году сдавали свыше 35 тысяч выпускников. По итогам сдачи высший балл получил 681 человек, а мультистобалльников в регионе 46, из которых один получил 100 баллов по трем предметам", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Она напомнила, что выпускники, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие двух и более стобалльников - по 150 тысяч рублей. В этом году в Подмосковье 103 таких педагога.
https://ria.ru/20220713/ege-1802190883.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
17:49 18.07.2022 (обновлено: 17:54 18.07.2022)
В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ
Минобразования: в Подмосковье 681 выпускник получил высший балл по ЕГЭ