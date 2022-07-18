https://ria.ru/20220718/ege-1803291523.html

В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ

В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ - РИА Новости, 18.07.2022

В Подмосковье почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ

Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:49

2022-07-18T17:49

2022-07-18T17:54

общество

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти 700 выпускников получили высший балл по ЕГЭ в Московской области, мультистобалльниками стали 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального минобразования."В Московской области завершилась экзаменационная кампания. ЕГЭ в этом году сдавали свыше 35 тысяч выпускников. По итогам сдачи высший балл получил 681 человек, а мультистобалльников в регионе 46, из которых один получил 100 баллов по трем предметам", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Она напомнила, что выпускники, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие двух и более стобалльников - по 150 тысяч рублей. В этом году в Подмосковье 103 таких педагога.

https://ria.ru/20220713/ege-1802190883.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)