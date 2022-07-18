https://ria.ru/20220718/dtp-1803119520.html

В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек

В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек - РИА Новости, 18.07.2022

В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек

Один человек погиб, еще пятеро пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля с пьяным водителем за рулем в Новосибирской области, сообщает в понедельник ГУМВД РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T07:36

2022-07-18T07:36

2022-07-18T07:36

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля с пьяным водителем за рулем в Новосибирской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло в минувшее воскресенье в Черепановском районе, где водитель 1978 года рождения в состоянии опьянения управлял автомобилем Chevrolet Lanos и, двигаясь по дороге со стороны поселка Еловкино в сторону автодороги Р-256, не справился с управлением и съехал в правый кювет. Автомобиль опрокинулся."В автомобиле находилось пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. В результате ДТП погибла 42-летняя женщина-пассажир, остальные участники ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Все обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20220717/dtp-1803053145.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирская область