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В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек - РИА Новости, 18.07.2022
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В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек
В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек - РИА Новости, 18.07.2022
В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек
Один человек погиб, еще пятеро пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля с пьяным водителем за рулем в Новосибирской области, сообщает в понедельник ГУМВД РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T07:36
2022-07-18T07:36
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля с пьяным водителем за рулем в Новосибирской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло в минувшее воскресенье в Черепановском районе, где водитель 1978 года рождения в состоянии опьянения управлял автомобилем Chevrolet Lanos и, двигаясь по дороге со стороны поселка Еловкино в сторону автодороги Р-256, не справился с управлением и съехал в правый кювет. Автомобиль опрокинулся."В автомобиле находилось пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. В результате ДТП погибла 42-летняя женщина-пассажир, остальные участники ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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происшествия, новосибирская область
07:36 18.07.2022
 
В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек

В ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области погиб один человек, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля с пьяным водителем за рулем в Новосибирской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в минувшее воскресенье в Черепановском районе, где водитель 1978 года рождения в состоянии опьянения управлял автомобилем Chevrolet Lanos и, двигаясь по дороге со стороны поселка Еловкино в сторону автодороги Р-256, не справился с управлением и съехал в правый кювет. Автомобиль опрокинулся.
"В автомобиле находилось пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. В результате ДТП погибла 42-летняя женщина-пассажир, остальные участники ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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