https://ria.ru/20220718/doroga-1803177663.html
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом" - РИА Новости, 18.07.2022
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"
В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:34
2022-07-18T12:34
2022-07-18T12:34
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803174678_0:217:1661:1151_1920x0_80_0_0_f724c315f80b4189fb7488536781f10e.jpg
ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дорога расположена к югу от города Зубцова, она соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132. Дорога отремонтирована в 2022 году на всем протяжении – 15 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Трасса приведена в надлежащее состояние на полтора месяца раньше срока, предусмотренного контрактом.На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком."В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза", –процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
https://realty.ria.ru/20220222/infrastruktura-1774254022.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803174678_0:12:1504:1140_1920x0_80_0_0_0636e9da18b36e5792f7d170d3f82ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, тверская область
ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дорога расположена к югу от города Зубцова, она соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132. Дорога отремонтирована в 2022 году на всем протяжении – 15 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Трасса приведена в надлежащее состояние на полтора месяца раньше срока, предусмотренного контрактом.
На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.
"В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза", –процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю
.