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Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом" - РИА Новости, 18.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220718/doroga-1803177663.html
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом" - РИА Новости, 18.07.2022
Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"
В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:34
2022-07-18T12:34
тверская область
игорь руденя
общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дорога расположена к югу от города Зубцова, она соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132. Дорога отремонтирована в 2022 году на всем протяжении – 15 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Трасса приведена в надлежащее состояние на полтора месяца раньше срока, предусмотренного контрактом.На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком."В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза", –процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
https://realty.ria.ru/20220222/infrastruktura-1774254022.html
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игорь руденя, общество, тверская область
12:34 18.07.2022
 

Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"

© Фото : Правительство Тверской областиАвтодорога Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, отремонтированная по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
Автодорога Р-132 Золотое кольцо – Щеколдино, отремонтированная по нацпроекту Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дорога расположена к югу от города Зубцова, она соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132. Дорога отремонтирована в 2022 году на всем протяжении – 15 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Трасса приведена в надлежащее состояние на полтора месяца раньше срока, предусмотренного контрактом.
На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.
"В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза", –процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
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22 февраля, 09:57
В России будут развивать инфраструктуру Большого Золотого кольца
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоТверская область
 
 
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