https://ria.ru/20220718/doroga-1803177663.html

Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"

Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом" - РИА Новости, 18.07.2022

Отремонтирована дорога, соединяющая Тверскую область с "Золотым кольцом"

В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:34

2022-07-18T12:34

2022-07-18T12:34

тверская область

игорь руденя

общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Тверской области досрочно завершен ремонт межмуниципальной автодороги Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, сообщает пресс-служба регионального правительства.Дорога расположена к югу от города Зубцова, она соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132. Дорога отремонтирована в 2022 году на всем протяжении – 15 километров по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Трасса приведена в надлежащее состояние на полтора месяца раньше срока, предусмотренного контрактом.На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком."В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1,5 тысячи километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза", –процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

https://realty.ria.ru/20220222/infrastruktura-1774254022.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, общество, тверская область