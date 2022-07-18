https://ria.ru/20220718/donetsk-1803160361.html

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в школе

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в школе - РИА Новости, 18.07.2022

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в школе

Пожар начался в школе в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:49

2022-07-18T11:49

2022-07-18T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Пожар начался в школе в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра."В результате обстрела произошел пожар в школе № 103, расположенной по ул. Дунаевского", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220718/donetsk-1803154920.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика