11:49 18.07.2022 (обновлено: 12:06 18.07.2022)
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в школе
ДНР: в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ начался пожар в школе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Пожар начался в школе в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра.
"В результате обстрела произошел пожар в школе № 103, расположенной по ул. Дунаевского", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.