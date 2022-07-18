https://ria.ru/20220718/donetsk-1803154920.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 11.05 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:28
2022-07-18T11:28
2022-07-18T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803150624.html
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
11:28 18.07.2022 (обновлено: 11:37 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда