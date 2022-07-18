https://ria.ru/20220718/donbass-1803199089.html

Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:39

2022-07-18T13:39

2022-07-18T13:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник обстреливали один раз Михайловку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, и один раз Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров

https://ria.ru/20220718/donbass-1803160884.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк