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Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/donbass-1803199089.html
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:39
2022-07-18T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник обстреливали один раз Михайловку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, и один раз Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
13:39 18.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник обстреливали один раз Михайловку, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, и один раз Пантелеймоновку, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
11:51Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Доломитное
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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