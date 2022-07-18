https://ria.ru/20220718/donbass-1803160884.html
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:51
2022-07-18T11:51
2022-07-18T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) - населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220718/donetsk-1803158914.html
украина
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовск, горловка, нато
Украинские войска обстреляли Доломитное
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Доломитному три снаряда натовского калибра