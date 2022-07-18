https://ria.ru/20220718/donbass-1803160884.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:51

2022-07-18T11:51

2022-07-18T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

горловка

нато

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) - населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220718/donetsk-1803158914.html

украина

артемовск

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, артемовск, горловка, нато