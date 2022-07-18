https://ria.ru/20220718/donbass-1803144944.html

Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов

Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов

Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:43

2022-07-18T10:43

2022-07-18T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецк (днр)