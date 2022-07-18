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Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/donbass-1803144944.html
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов
Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:43
2022-07-18T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html
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в мире, украина, донецк (днр)
10:43 18.07.2022
 
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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