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Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов
Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:43
2022-07-18T10:43
2022-07-18T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Верхнеторецкому, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецк (днр)
Украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Верхнеторецкому еще десять снарядов