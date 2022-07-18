https://ria.ru/20220718/donbass-1803144409.html

Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"

Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град" - РИА Новости, 18.07.2022

Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"

Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:42

2022-07-18T10:42

2022-07-18T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки противника в районе Марьинки, откуда украинские войска регулярно обстреливают Донецк."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два автомобиля повышенной проходимости. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка.

https://ria.ru/20220716/trofei-1802941490.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)