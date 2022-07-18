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Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град" - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"
Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град" - РИА Новости, 18.07.2022
Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"
Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:42
2022-07-18T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки противника в районе Марьинки, откуда украинские войска регулярно обстреливают Донецк."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два автомобиля повышенной проходимости. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
10:42 18.07.2022 (обновлено: 10:47 18.07.2022)
 
Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"

В Народной милиции ДНР заявили о подавлении четырех украинских огневых точек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки противника в районе Марьинки, откуда украинские войска регулярно обстреливают Донецк.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два автомобиля повышенной проходимости. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка.
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16 июля, 15:34Специальная военная операция на Украине
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