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Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"
Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град" - РИА Новости, 18.07.2022
Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"
Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:42
2022-07-18T10:42
2022-07-18T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за сутки две установки РСЗО "Град", подавлены четыре огневые точки противника в районе Марьинки, откуда украинские войска регулярно обстреливают Донецк."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два автомобиля повышенной проходимости. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Марьинка расположена приблизительно в 25 километрах к западу от Донецка.
https://ria.ru/20220716/trofei-1802941490.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
10:42 18.07.2022 (обновлено: 10:47 18.07.2022)
Силы России и ДНР уничтожили две установки "Град"
В Народной милиции ДНР заявили о подавлении четырех украинских огневых точек