https://ria.ru/20220718/donbass-1803131434.html
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:35
2022-07-18T09:35
2022-07-18T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник один раз обстреливали Верхнеторецкое, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
09:35 18.07.2022 (обновлено: 09:44 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Верхнеторецкому 12 снарядов