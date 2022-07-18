https://ria.ru/20220718/donbass-1803131434.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:35

2022-07-18T09:35

2022-07-18T09:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник один раз обстреливали Верхнеторецкое, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк