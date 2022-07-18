https://ria.ru/20220718/donbass-1803123479.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 18.07.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:28
2022-07-18T08:28
2022-07-18T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя