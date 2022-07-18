https://ria.ru/20220718/donbass-1803123479.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 18.07.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:28

2022-07-18T08:28

2022-07-18T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220717/voennye-1803082147.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина