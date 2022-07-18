https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска выпустили по Михайловке в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:20

2022-07-18T08:20

2022-07-18T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Михайловке в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220718/panteleymonovka-1803117627.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина