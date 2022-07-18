https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска выпустили по Михайловке в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:20
2022-07-18T08:20
2022-07-18T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Михайловке в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.40 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские войска обстреляли Михайловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Михайловке десять снарядов