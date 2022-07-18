https://ria.ru/20220718/dnr-1803317692.html

Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 260 снарядов по ДНР

За текущие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов из "Града", артиллерии и минометов по 12 населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:35

2022-07-18T19:35

2022-07-18T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили более 260 снарядов из "Града", артиллерии и минометов по 12 населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более двухсот шестидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов. Огонь велся по районам двенадцати населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк